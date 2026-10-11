Mitsubishi pokazało elektryczny ASX VR-e o mocy 459 KM — Electrek

Na rynkach Tajwanu i Australii sprzedawany jest elektryczny hatchback Mitsubishi ASX VR-e z napędem na wszystkie koła i dwoma silnikami elektrycznymi. Model wyposażono w litowo-jonowy akumulator o pojemności 57,7 kWh i według deklarowanych parametrów może przyspieszać od 0 do 60 mil na godzinę w mniej niż cztery sekundy.

Dwa silniki i 700 Nm momentu obrotowego

Jak informuje Electrek, układ napędowy ASX VR-e osiąga łącznie 342 kW, czyli 459 KM. Szczytowy moment obrotowy wynosi 700 Nm. Według publikacji deklarowany czas przyspieszenia do 60 mil na godzinę wynosi mniej niż cztery sekundy.

Electrek porównuje te parametry z Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR — wersją Lancera Evo z silnikiem spalinowym, sprzedawaną w Wielkiej Brytanii. Jej moc wynosiła 440 KM, czyli mniej niż w elektrycznym ASX VR-e.

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Produkcja Foxtron

ASX VR-e nie jest produkowany przez Mitsubishi. Samochód jest budowany na Tajwanie pod marką motoryzacyjną Foxtron, należącą do firmy Foxconn.

Według Electrek w gamie są także mniej mocne wersje ASX VR-e o większym zasięgu. Opublikowano również oficjalne wideo prezentacyjne modelu.

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