Porsche dostarczyło na świecie 178 532 samochody w okresie od stycznia do września 2026 roku, o 16% mniej niż 212 509 aut w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie dostawy sportowego modelu Porsche 911 wzrosły o 12% — do 42 217 samochodów.

Motor1 informuje, powołując się na dane Porsche. Najpopularniejszym modelem marki w ciągu dziewięciu miesięcy pozostał Cayenne: jego dostawy wyniosły 59 586 sztuk. Jednocześnie niemal wszystkie pozostałe linie modelowe odnotowały spadek wolumenu.

Spadek na rynkach regionalnych

Największy spadek Porsche odnotowało w Chinach, gdzie dostawy zmniejszyły się o 33% rok do roku — do 21 493 samochodów. W Ameryce Północnej wskaźnik spadł o 13%, do 56 088 aut, jednak region pozostał największym rynkiem marki pod względem wolumenu dostaw.

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W Niemczech Porsche dostarczyło 20 954 samochody, o 7% mniej niż rok wcześniej. W Europie z wyłączeniem Niemiec dostawy spadły o 11% — do 44 949 aut. Na pozostałych rynkach zagranicznych i rynkach wschodzących spadek wyniósł 19%, do 35 048 samochodów.

Stawka na droższe wersje

Członek zarządu Porsche Matthias Becker oświadczył, że firma realizuje strategię priorytetowego traktowania wartości nad wolumenem. Producent zamierza skoncentrować się na samochodach sportowych, atrakcyjnych wersjach modeli oraz rozszerzaniu możliwości indywidualizacji. Wśród wersji, na które Porsche planuje kreować popyt, Becker wymienił GTS, Turbo i GT.

Według materiału strategia Porsche do 2035 roku przewiduje zmniejszenie liczby wariantów modeli o około 20% oraz zwiększenie w średnim terminie wolumenu sprzedaży każdego z pozostałych o około 30%. Firma dąży także do osiągnięcia progu rentowności przy rocznym wolumenie poniżej 200 000 samochodów.

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