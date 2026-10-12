Porsche全球交付量下降16%，911交付量增长12%——Motor1

2026年1月至9月，Porsche在全球交付178,532辆汽车，较一年前同期的212,509辆下降16%。与此同时，Porsche 911跑车的交付量增长12%，达到42,217辆。

Motor1报道，并援引Porsche的数据。九个月内，Cayenne仍是该品牌最受欢迎的车型，交付量为59,586辆。同时，几乎所有其他车型系列的销量均有所下降。

区域市场下滑

Porsche在中国录得最大降幅，交付量同比下降33%，至21,493辆。在北美，该数字下降13%，至56,088辆，但该地区仍是该品牌按交付量计算的最大市场。

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在德国，Porsche交付20,954辆汽车，比一年前减少7%。在不包括德国的欧洲地区，交付量下降11%，至44,949辆。在其他海外市场和新兴市场，降幅为19%，至35,048辆汽车。

押注更昂贵的版本

Porsche管理委员会成员马蒂亚斯·贝克尔表示，公司坚持价值优先于销量的战略。该制造商打算重点发展跑车、有吸引力的车型版本，以及扩大个性化定制选项。贝克尔列举了Porsche计划培育需求的版本，包括GTS、Turbo和GT。

据报道，Porsche到2035年的战略 предусматривает将车型版本数量减少约20%，并在中期内将每个保留版本的销售量提高约30%。公司还力争在年销量低于200,000辆时实现盈亏平衡。

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