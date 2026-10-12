Світові поставки Porsche впали на 16%, поставки 911 зросли на 12% — Motor1

Porsche у січні—вересні 2026 року поставила у світі 178 532 автомобілі, що на 16% менше, ніж 212 509 машин за аналогічний період роком раніше. Водночас поставки спортивної моделі Porsche 911 зросли на 12% — до 42 217 автомобілів.

Про це повідомляє Motor1 з посиланням на дані Porsche. Найпопулярнішою моделлю марки за дев’ять місяців залишився Cayenne: його поставки становили 59 586 одиниць. Водночас майже всі інші модельні лінійки втратили в обсягах.

Спад на регіональних ринках

Найбільше скорочення Porsche зафіксувала в Китаї, де поставки впали на 33% у річному вимірі — до 21 493 автомобілів. У Північній Америці показник знизився на 13%, до 56 088 машин, однак цей регіон залишився найбільшим ринком бренду за обсягом поставок.

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У Німеччині Porsche поставила 20 954 автомобілі, що на 7% менше, ніж роком раніше. У Європі без урахування Німеччини поставки знизилися на 11% — до 44 949 машин. На інших закордонних ринках та ринках, що розвиваються, спад становив 19%, до 35 048 автомобілів.

Ставка на дорожчі версії

Член правління Porsche Маттіас Беккер заявив, що компанія дотримується стратегії пріоритету вартості над обсягом. Виробник має намір робити акцент на спортивних автомобілях, привабливих версіях моделей та розширенні можливостей індивідуалізації. Серед версій, на які Porsche планує формувати попит, Беккер назвав GTS, Turbo та GT.

За даними матеріалу, стратегія Porsche до 2035 року передбачає скорочення кількості модельних варіантів приблизно на 20% і збільшення обсягів продажу кожного з тих, що залишаться, приблизно на 30% у середньостроковій перспективі. Компанія також прагне досягти точки беззбитковості за річного обсягу менш ніж 200 000 автомобілів.

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