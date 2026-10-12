Porsche поставила по всему миру 178 532 автомобиля в январе—сентябре 2026 года, что на 16% меньше, чем 212 509 машин за аналогичный период годом ранее. В то же время поставки спортивной модели Porsche 911 выросли на 12% — до 42 217 автомобилей.

Motor1 сообщает со ссылкой на данные Porsche. Самой популярной моделью марки за девять месяцев остался Cayenne: его поставки составили 59 586 единиц. При этом почти все остальные модельные линейки потеряли в объемах.

Спад на региональных рынках

Наибольшее сокращение Porsche зафиксировала в Китае, где поставки упали на 33% в годовом выражении — до 21 493 автомобилей. В Северной Америке показатель снизился на 13%, до 56 088 машин, однако этот регион остался крупнейшим рынком бренда по объему поставок.

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В Германии Porsche поставила 20 954 автомобиля, что на 7% меньше, чем годом ранее. В Европе без учета Германии поставки снизились на 11% — до 44 949 машин. На других зарубежных рынках и развивающихся рынках спад составил 19%, до 35 048 автомобилей.

Ставка на более дорогие версии

Член правления Porsche Маттиас Беккер заявил, что компания придерживается стратегии приоритета стоимости над объемом. Производитель намерен делать акцент на спортивных автомобилях, привлекательных версиях моделей и расширении возможностей индивидуализации. Среди версий, на которые Porsche планирует формировать спрос, Беккер назвал GTS, Turbo и GT.

Согласно материалу, стратегия Porsche до 2035 года предусматривает сокращение количества модельных вариантов примерно на 20% и увеличение объемов продаж каждого из оставшихся примерно на 30% в среднесрочной перспективе. Компания также стремится достичь точки безубыточности при годовом объеме менее 200 000 автомобилей.

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