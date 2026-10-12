Дослідження виявило передачу даних авто третім компаніям — Engadget

Дослідження Північно-Східного університету та Consumer Reports показало, що 19 із 21 автомобіля пізніх модельних років передавали через Wi-Fi дані щонайменше одній сторонній компанії. Сім із 30 перевірених застосунків автовиробників надсилали рекламним та аналітичним компаніям ідентифікатори, зокрема VIN-коди, електронні адреси та точні дані про місцеперебування, повідомляє Engadget.

Дані з автомобілів і застосунків

Дослідники аналізували мережевий трафік 21 автомобіля та 30 застосунків із парку Consumer Reports у період від жовтня 2024 року до серпня 2025 року. Найбільша частина контактів із рекламними технологіями для більшості протестованих моделей відбувалася через мобільні застосунки, а не безпосередньо через автомобілі. Щонайменше з однією рекламною або аналітичною компанією зв'язувалися 28 із 30 застосунків.

Чотири застосунки General Motors — myCadillac, myChevrolet, myBuick і myGMC — передавали VIN-коди десятьом компаніям, серед яких Microsoft і Adobe. За даними дослідження, застосунки GM також надсилали VIN-коди Pinterest, Snap, Yahoo, Meta, Google та брокеру даних Acxiom. HondaLink передавав VIN-код і дані про локацію аналітичній компанії Amplitude; до переліку застосунків, що передавали ідентифікатори, також увійшли Lincoln і MyNISSAN.

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На відміну від рекламного ідентифікатора смартфона, VIN-код неможливо скинути. Поєднання VIN-коду з електронною адресою дає рекламним компаніям змогу пов'язувати власника автомобіля з його активністю в інших застосунках і на вебсайтах.

Відповіді виробників

Дослідники звернулися до 17 автовиробників і отримали відповіді від 14 із них. Усі заявили, що виявлені потоки даних відповідають їхнім контрактам із постачальниками. Сім виробників зазначили, що власники мають самостійно ознайомлюватися та погоджувати умови кожної сторонньої служби в автомобілі, включно з попередньо встановленим програмним забезпеченням. Ще п'ять компаній пояснили відстеження вебсторінками, відкритими всередині їхніх застосунків.

У січні Федеральна торгова комісія остаточно оформила припис щодо General Motors у справі про обмін даними водіїв. Компанія перебуває під дією 20-річного припису, який, зокрема, забороняє їй протягом п'яти років продавати дані водіїв агенціям споживчої звітності та зобов'язує отримувати явну згоду перед збиранням або передаванням даних підключених автомобілів. Тестування відбулося до цього рішення, а дослідники не заявляли про його порушення. Honda, зі свого боку, попросила Amplitude видалити дані про локацію та оновила HondaLink, щоб припинити їх передавання.

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