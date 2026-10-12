Исследование Северо-Восточного университета и Consumer Reports показало, что 19 из 21 автомобиля поздних модельных годов передавали через Wi-Fi данные как минимум одной сторонней компании. Семь из 30 проверенных приложений автопроизводителей отправляли рекламным и аналитическим компаниям идентификаторы, включая VIN-коды, адреса электронной почты и точные данные о местоположении, сообщает Engadget.

Данные из автомобилей и приложений

Исследователи анализировали сетевой трафик 21 автомобиля и 30 приложений из парка Consumer Reports в период с октября 2024 года по август 2025 года. Для большинства протестированных моделей наибольшая часть контактов с рекламными технологиями происходила через мобильные приложения, а не непосредственно через автомобили. Как минимум с одной рекламной или аналитической компанией связывались 28 из 30 приложений.

Четыре приложения General Motors — myCadillac, myChevrolet, myBuick и myGMC — передавали VIN-коды десяти компаниям, среди которых Microsoft и Adobe. Согласно исследованию, приложения GM также отправляли VIN-коды Pinterest, Snap, Yahoo, Meta, Google и брокеру данных Acxiom. HondaLink передавал VIN-код и данные о локации аналитической компании Amplitude; в список приложений, передававших идентификаторы, также вошли Lincoln и MyNISSAN.

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В отличие от рекламного идентификатора смартфона, VIN-код невозможно сбросить. Сочетание VIN-кода с адресом электронной почты позволяет рекламным компаниям связывать владельца автомобиля с его активностью в других приложениях и на веб-сайтах.

Ответы производителей

Исследователи обратились к 17 автопроизводителям и получили ответы от 14 из них. Все заявили, что выявленные потоки данных соответствуют их контрактам с поставщиками. Семь производителей отметили, что владельцы должны самостоятельно ознакомиться с условиями каждой сторонней службы в автомобиле, включая предустановленное программное обеспечение, и согласиться с ними. Еще пять компаний объяснили отслеживание веб-страницами, открытыми внутри их приложений.

В январе Федеральная торговая комиссия окончательно оформила предписание в отношении General Motors по делу об обмене данными водителей. Компания находится под действием 20-летнего предписания, которое, в частности, запрещает ей в течение пяти лет продавать данные водителей агентствам потребительской отчетности и обязывает получать явное согласие перед сбором или передачей данных подключенных автомобилей. Тестирование состоялось до этого решения, и исследователи не заявляли о его нарушении. Honda, со своей стороны, попросила Amplitude удалить данные о локации и обновила HondaLink, чтобы прекратить их передачу.

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