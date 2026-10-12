东北大学和《消费者报告》的一项研究显示，21辆较新车型年份的汽车中有19辆通过 Wi-Fi 向至少一家第三方公司传输了数据。30款接受测试的汽车制造商应用中，有7款向广告和分析公司发送了标识符，包括车辆识别码（VIN）、电子邮件地址和精确位置数据，Engadget 报道。

来自汽车和应用的数据

研究人员在2024年10月至2025年8月期间，分析了《消费者报告》车队中21辆汽车和30款应用的网络流量。对于大多数受测车型，与广告技术的接触主要通过移动应用进行，而非直接通过汽车。30款应用中有28款与至少一家广告或分析公司建立了联系。

通用汽车的四款应用——myCadillac、myChevrolet、myBuick 和 myGMC——将车辆识别码传送给了10家公司，其中包括微软和 Adobe。研究称，GM 应用还将车辆识别码发送给 Pinterest、Snap、Yahoo、Meta、Google 以及数据经纪商 Acxiom。HondaLink 将车辆识别码和位置数据传送给分析公司 Amplitude；Lincoln 和 MyNISSAN 也被列入传送标识符的应用之列。

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与智能手机广告标识符不同，车辆识别码无法重置。将车辆识别码与电子邮件地址结合，可让广告公司把车主与其在其他应用和网站上的活动关联起来。

制造商的回应

研究人员联系了17家汽车制造商，并收到了其中14家的回复。所有制造商均表示，所发现的数据流符合其与供应商签订的合同。七家制造商称，车主必须自行阅读并同意车内每项第三方服务的条款，包括预装软件。另外五家公司将追踪行为归因于在其应用内打开的网页。

今年1月，联邦贸易委员会最终确定了针对通用汽车的一项命令，该案涉及共享驾驶员数据。该公司受一项为期20年的命令约束，其中包括禁止其在五年内向消费者报告机构出售驾驶员数据，并要求其在收集或传输联网汽车数据前获得明确同意。测试在该决定之前进行，研究人员未声称该命令遭到违反。另一方面，本田要求 Amplitude 删除位置数据，并更新 HondaLink 以停止传输这些数据。

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