Badanie Uniwersytetu Północno-Wschodniego i Consumer Reports wykazało, że 19 z 21 samochodów z późnych roczników modelowych przekazywało przez Wi-Fi dane co najmniej jednej firmie trzeciej. Siedem z 30 przetestowanych aplikacji producentów samochodów przesyłało firmom reklamowym i analitycznym identyfikatory, w tym numery VIN, adresy e-mail oraz precyzyjne dane o lokalizacji, informuje Engadget.

Dane z samochodów i aplikacji

Badacze analizowali ruch sieciowy 21 samochodów i 30 aplikacji z floty Consumer Reports w okresie od października 2024 roku do sierpnia 2025 roku. W przypadku większości testowanych modeli największa część kontaktów z technologiami reklamowymi odbywała się za pośrednictwem aplikacji mobilnych, a nie bezpośrednio przez samochody. Co najmniej z jedną firmą reklamową lub analityczną kontaktowało się 28 z 30 aplikacji.

Cztery aplikacje General Motors — myCadillac, myChevrolet, myBuick i myGMC — przekazywały numery VIN 10 firmom, w tym Microsoftowi i Adobe. Według badania aplikacje GM wysyłały również numery VIN do Pinterest, Snap, Yahoo, Meta, Google oraz brokera danych Acxiom. HondaLink przekazywał numer VIN i dane o lokalizacji firmie analitycznej Amplitude; wśród aplikacji przekazujących identyfikatory znalazły się także Lincoln i MyNISSAN.

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W przeciwieństwie do identyfikatora reklamowego smartfona numeru VIN nie można zresetować. Połączenie numeru VIN z adresem e-mail umożliwia firmom reklamowym powiązanie właściciela samochodu z jego aktywnością w innych aplikacjach i na stronach internetowych.

Odpowiedzi producentów

Badacze skontaktowali się z 17 producentami samochodów i otrzymali odpowiedzi od 14 z nich. Wszyscy oświadczyli, że wykryte przepływy danych są zgodne z ich umowami z dostawcami. Siedmiu producentów wskazało, że właściciele muszą samodzielnie zapoznać się z warunkami każdej usługi strony trzeciej w samochodzie, w tym z preinstalowanym oprogramowaniem, i je zaakceptować. Kolejne pięć firm wyjaśniło śledzenie stronami internetowymi otwieranymi wewnątrz ich aplikacji.

W styczniu Federalna Komisja Handlu sfinalizowała nakaz wobec General Motors w sprawie udostępniania danych kierowców. Firma podlega 20-letniemu nakazowi, który między innymi zakazuje jej przez pięć lat sprzedawania danych kierowców agencjom raportowania konsumenckiego oraz zobowiązuje ją do uzyskania wyraźnej zgody przed gromadzeniem lub przekazywaniem danych z podłączonych samochodów. Testy odbyły się przed tą decyzją, a badacze nie twierdzili, że została ona naruszona. Honda ze swojej strony zwróciła się do Amplitude o usunięcie danych o lokalizacji i zaktualizowała HondaLink, aby zaprzestać ich przekazywania.

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