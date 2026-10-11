Mitsubishi показала електричний ASX VR-e потужністю 459 к. с. — Electrek

На ринках Тайваню та Австралії продають електричний хетчбек Mitsubishi ASX VR-e з повним приводом і двома електромоторами. Модель оснащена літій-іонною батареєю ємністю 57,7 кВт·год та, за заявленими характеристиками, може прискорюватися з місця до 60 миль за годину менш ніж за чотири секунди.

Два мотори та 700 Нм крутного моменту

Як повідомляє Electrek, силова установка ASX VR-e розвиває сумарно 342 кВт, або 459 к. с. Піковий крутний момент становить 700 Нм. За даними видання, заявлений час розгону до 60 миль за годину — менш ніж чотири секунди.

Electrek порівнює ці параметри з Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR — версією Lancer Evo з двигуном внутрішнього згоряння, що продавалася у Великій Британії. Її потужність становила 440 к. с., що менше за показник електричного ASX VR-e.

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Виробництво Foxtron

ASX VR-e виробляє не Mitsubishi. Автомобіль будують на Тайвані під автомобільним брендом Foxtron, який належить компанії Foxconn.

За інформацією Electrek, у лінійці є й менш потужні версії ASX VR-e, що мають більший запас ходу. Для моделі також оприлюднили офіційне відео презентації.

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