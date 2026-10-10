BYD випустила в Китаї 150-тисячний комерційний NEV Q3 — Electrek

Китайська компанія BYD на заводі вантажівок у Хуайані, провінція Цзянсу, випустила 150-тисячний комерційний транспортний засіб на нових джерелах енергії. Ювілейною машиною став електричний сідловий тягач BYD Q3, повідомляє Electrek.

Характеристики електротягача

BYD Q3 оснащений літій-залізо-фосфатними акумуляторами Blade загальною ємністю 600 кВт·год та двомоторною силовою установкою потужністю 600 кВт, або близько 800 кінських сил. За наведеними виданням характеристиками, тягач може перевозити автопоїзд із повною комбінованою масою 108 тисяч фунтів і долати до 325 кілометрів на одному заряді.

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Модель підтримує швидке заряджання постійним струмом із використанням двох зарядних пістолетів. BYD заявляє, що заряд акумулятора можна поповнити з 20% до 80% за 30 хвилин.

Продажі комерційних машин

У вересні BYD продала 6848 вантажівок на нових джерелах енергії, що на 113,33% більше у річному вимірі. За перші дев’ять місяців 2026 року поставки таких вантажівок становили 53 032 одиниці. За даними CNEVPost, які наводить Electrek, це на 28,46% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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