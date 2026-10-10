Китайская компания BYD выпустила 150-тысячное коммерческое транспортное средство на новых источниках энергии на заводе грузовиков в Хуайане, провинция Цзянсу. Юбилейной машиной стал электрический седельный тягач BYD Q3, сообщает Electrek.

Характеристики электротягача

BYD Q3 оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами Blade общей емкостью 600 кВт·ч и двухмоторной силовой установкой мощностью 600 кВт, или около 800 лошадиных сил. Согласно характеристикам, приведенным изданием, тягач может перевозить автопоезд с полной комбинированной массой 108 тысяч фунтов и преодолевать до 325 километров на одном заряде.

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Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током с использованием двух зарядных пистолетов. BYD заявляет, что заряд аккумулятора можно пополнить с 20% до 80% за 30 минут.

Продажи коммерческих машин

В сентябре BYD продала 6848 грузовиков на новых источниках энергии, что на 113,33% больше в годовом выражении. За первые девять месяцев 2026 года поставки таких грузовиков составили 53 032 единицы. По данным CNEVPost, которые приводит Electrek, это на 28,46% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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