Chińska firma BYD wyprodukowała 150-tysięczny komercyjny pojazd wykorzystujący nowe źródła energii w fabryce ciężarówek w Huai’an w prowincji Jiangsu. Jubileuszowym pojazdem został elektryczny ciągnik siodłowy BYD Q3, informuje Electrek.

Parametry elektrycznego ciągnika

BYD Q3 jest wyposażony w litowo-żelazowo-fosforanowe akumulatory Blade o łącznej pojemności 600 kWh oraz dwusilnikowy układ napędowy o mocy 600 kW, czyli około 800 koni mechanicznych. Według parametrów przytoczonych przez publikację ciągnik może ciągnąć zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 108 tys. funtów i przejechać do 325 kilometrów na jednym ładowaniu.

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Model obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym z użyciem dwóch pistoletów ładowania. BYD twierdzi, że akumulator można naładować od 20% do 80% w 30 minut.

Sprzedaż pojazdów komercyjnych

We wrześniu BYD sprzedało 6848 ciężarówek wykorzystujących nowe źródła energii, co stanowi wzrost o 113,33% rok do roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku dostawy takich ciężarówek wyniosły 53 032 sztuki. Według danych CNEVPost, przytaczanych przez Electrek, było to o 28,46% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

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