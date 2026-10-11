Mitsubishi推出459马力电动ASX VR-e——Electrek

在台湾和澳大利亚市场销售的电动两厢车Mitsubishi ASX VR-e配备全轮驱动和两台电动机。该车型搭载容量为57.7千瓦时的锂离子电池，据公布的参数，可在不到四秒内从静止加速至每小时60英里。

双电机与700牛·米扭矩

据Electrek报道，ASX VR-e的动力系统综合输出342千瓦，即459马力。峰值扭矩为700牛·米。该媒体称，其公布的加速至每小时60英里的时间不到四秒。

Electrek将这些参数与Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR进行比较，后者是曾在英国销售的搭载内燃机的Lancer Evo版本。其功率为440马力，低于电动ASX VR-e。

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Foxtron生产

ASX VR-e并非由Mitsubishi生产。这款汽车在台湾以Foxtron汽车品牌制造，该品牌属于Foxconn公司。

Electrek称，该系列还包括续航里程更长、功率更低的ASX VR-e版本。该车型还发布了官方展示视频。

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