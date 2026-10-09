在英国，电动厢式车 Kia PV5 的七座乘用版所有配置均已纳入政府 Electric Car Grant 计划。得益于 1,500 英镑补贴，该车型 Essential LR HP 版本的起售价降至 35,495 英镑，Electrek 报道。

所有配置均可获得补贴

Kia 确认，1,500 英镑补贴适用于所有七座 PV5 Passenger 版本。此前，该补贴仅适用于该车型的五座版本。

应用补贴后，Plus LR HP 配置的售价为 38,775 英镑，Elite LR HP 为 40,475 英镑。价格以 OTR 形式列出。英国市场的七座 PV5 Passenger 仅提供容量更大的 71.2 千瓦时电池。

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续航里程和充电

根据 WLTP 工况，七座 Kia PV5 Passenger 的续航里程可达 246 英里。该车支持最高 150 千瓦的直流快速充电：电池从 10% 充至 80% 不到 30 分钟。

Kia 于 6 月推出七座版本，并增加了第三排座椅。车内采用 2-2-3 座椅布局。PV5 还生产用于商业用途的 Cargo 货运版本以及 Passenger 乘用版本。

包括 Cargo 和 Passenger 在内的所有 PV5 版本均可通过英国的 Kia PBV 中心订购。

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