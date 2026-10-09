В Великобритании семиместная Kia PV5 получила право на грант £1 500 — Electrek
В Великобритании все комплектации семиместной пассажирской версии электрического минивэна Kia PV5 стали доступны для государственной программы Electric Car Grant. Благодаря субсидии £1 500 стартовая цена модели снизилась до £35 495 за версию Essential LR HP, сообщает Electrek.
Субсидия для всех комплектаций
Компания Kia подтвердила, что грант в размере £1 500 распространяется на все версии PV5 Passenger с семью местами. До этого субсидия была доступна для пятиместных модификаций модели.
Стоимость комплектации Plus LR HP после применения гранта составляет £38 775, а Elite LR HP — £40 475. Цены указаны в формате OTR. Семиместный PV5 Passenger в Великобритании предлагается только с батареей увеличенной ёмкости на 71,2 кВт·ч.
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Запас хода и зарядка
По циклу WLTP запас хода Kia PV5 Passenger с семиместным салоном достигает 246 миль. Автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 150 кВт: пополнение заряда батареи с 10% до 80% занимает менее 30 минут.
Семиместную версию Kia представила в июне, добавив третий ряд сидений. Салон имеет схему компоновки 2-2-3. PV5 также выпускается в грузовой версии Cargo для коммерческого использования и в пассажирском исполнении Passenger.
Заказать все модификации PV5, включая Cargo и Passenger, можно через центры Kia PBV в Великобритании.