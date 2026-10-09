Geely выйдет на рынок Канады в 2027 году — Motor1

Китайский автопроизводитель Geely объявил о выходе на рынок Канады в 2027 году. Компания уже создала канадское подразделение и начала подготовку локальной сети продаж и обслуживания автомобилей, сообщает Motor1.

Дилерская и сервисная сеть

Geely Auto Canada ищет розничных и сервисных партнеров в разных частях страны. Производитель планирует сотрудничать с опытными местными партнерами, которые смогут сопровождать клиентов на протяжении всего периода владения автомобилем.

Управляющий директор Geely Auto Canada Брайан Ву заявил, что выход на канадский рынок является важным этапом международного роста бренда. По его словам, компания рассчитывает объединить свои технологические и инженерные возможности с локальными партнерствами и поддержкой покупателей.

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Модели еще не названы

Компания пока не сообщила, какие именно автомобили будет продавать в Канаде. Geely планирует выбрать несколько моделей из своего глобального портфеля, однако цены, технические характеристики и места открытия первых дилерских центров еще не раскрыты. Детали модельного ряда, розничной сети и запуска должны объявить до появления первых автомобилей в 2027 году.

В Geely отметили, что канадская операция будет опираться на технологии в сфере электрификации, безопасности автомобилей, интеллектуальных функций и современного производства. В 2025 году группа Geely продала в мире более 3,02 млн автомобилей, в том числе почти 1,69 млн электрифицированных. По состоянию на сентябрь 2026 года продажи группы превысили 2,23 млн машин.

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