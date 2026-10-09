JAS Motorsport подготовила к производству рестомод Honda NSX под названием Tensei и планирует создать 35 таких автомобилей. Каждый экземпляр будут строить на базе донорского NSX, предоставленного заказчиком. Первый публичный показ Tensei запланирован на Парижском автосалоне 2026 года, сообщает Motor1.

Honda непосредственно не участвует в проекте. За переосмысление модели отвечает JAS Motorsport, а карбоновый кузов для автомобиля разработала Pininfarina.

Переработанный V6 и механическая коробка

Для Tensei сохранили базовый блок двигателя Honda C30A, однако внутренние компоненты переработала британская компания Judd Power. Она изменила конструкцию коленчатого вала, установила легкосплавные головки блока цилиндров и титановые клапаны. Систему изменения фаз газораспределения Honda VTEC заменили механизмом с фиксированными фазами.

Атмосферный 3,5-литровый V6 развивает 414 л. с. при 8300 об/мин и 414 Нм крутящего момента при 5500 об/мин. Максимальные обороты двигателя составляют 8500 об/мин. Мощность передается только на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, карбоновое двухдисковое сцепление и дифференциал повышенного трения Torsen.

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Карбоновый кузов и цена

Pininfarina заменяет оригинальные алюминиевые кузовные панели NSX элементами из высокомодульного углепластика. Автомобиль также получит плоское днище и активный задний диффузор, которых не было у Honda NSX первого поколения. Заявленная сухая масса Tensei составляет 1250 кг.

Рестомод оснастят тормозами Brembo с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами. В подвеске используются амортизаторы KW с системой Dynamic Damping Control, которая позволяет электронно изменять ее характеристики.

Начальная цена JAS Tensei составляет 880 тыс. евро без учета стоимости автомобиля-донора, налогов и индивидуальной доработки.

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