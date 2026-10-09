Volkswagen объявил о новом электрическом кроссовере ID. Tiguan, который в начале 2027 года выйдет на рынок Германии и других стран Европы и заменит ID.4 и европейскую модель ID.5, сообщает Motor1. Бензиновые, дизельные и гибридные версии Tiguan будут продаваться параллельно с электрической моделью.

Другой дизайн и физические кнопки

ID. Tiguan получит более традиционный для SUV дизайн с более вертикальными пропорциями, выразительными линиями кузова и классическими наружными дверными ручками. В салоне Volkswagen использует физические органы управления для основных функций, в частности кондиционирования. Физические кнопки также установят на многофункциональном руле, а подсвеченный контроллер на центральной консоли будет отвечать за громкость и переключение аудиотреков или радиостанций.

На передней панели разместят 10-дюймовую цифровую приборную панель и центральный 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Впервые среди европейских Volkswagen в качестве опции предложат отдельный 12-дюймовый экран для переднего пассажира. Также будет режим Retro, который будет воспроизводить сине-красное оформление приборов Golf IV.

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Запас хода до 600 километров

Для Европы ID. Tiguan предложат в трех версиях: с батареей емкостью 58 кВт·ч, задним приводом и мощностью 188 л. с.; с батареей 77 кВт·ч, задним приводом и 281 л. с.; а также с батареей 77 кВт·ч, полным приводом и 295 л. с. Максимальный запас хода по циклу WLTP составит до 600 километров в зависимости от конфигурации.

Младшая версия сможет буксировать прицеп массой до 1800 килограммов, а модификации с батареей 77 кВт·ч — до 2000 килограммов. Автомобиль получит передний багажник объемом 32 литра и задний багажный отсек объемом до 534 литров. Среди заявленных функций — питание внешних устройств от тяговой батареи через адаптер PowerSocket и стандартный режим управления одной педалью. Систему Connected Travel Assist с распознаванием светофоров предложат в качестве опции.

В Германии ID. Tiguan будет доступен в комплектациях Trend, Life, Style и R-Line. Предзаказы в Германии и ряде других европейских стран должны стартовать 13 октября, а начальная цена составит 42 695 евро.

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