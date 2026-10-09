大众宣布推出电动 ID. Tiguan 取代 ID.4——Motor1

据Motor1报道，大众宣布推出全新电动跨界车 ID. Tiguan，该车将于2027年初进入德国及其他欧洲国家市场，并取代 ID.4 和欧洲版 ID.5。Tiguan 的汽油、柴油和混合动力版本将与电动版同步销售。

不同的设计与实体按键

ID. Tiguan 将采用更传统的 SUV 设计，拥有更为挺拔的车身比例、鲜明的车身线条以及传统的外部车门把手。车内，大众将为包括空调在内的主要功能配备实体控制装置。多功能方向盘上也将安装实体按键，而中控台上的发光控制器将负责调节音量以及切换音频曲目或电台。

仪表台将配备10英寸数字仪表盘和中央15英寸多媒体系统显示屏。大众将首次在欧洲车型中为前排乘客提供独立的12英寸屏幕作为选装配置。此外还将提供 Retro 模式，重现 Golf IV 仪表的蓝红配色设计。

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续航里程最高600公里

在欧洲，ID. Tiguan 将提供三种版本：配备58千瓦时电池、后轮驱动和188马力；配备77千瓦时电池、后轮驱动和281马力；以及配备77千瓦时电池、全轮驱动和295马力。根据配置不同，其 WLTP 最高续航里程将达到600公里。

入门版可牵引重量最高1800公斤的拖车，配备77千瓦时电池的版本则可牵引最高2000公斤的拖车。该车将配备32升前备厢和容量最高534升的后备厢。已公布的功能包括通过 PowerSocket 适配器利用动力电池为外部设备供电，以及标准的单踏板驾驶模式。具备交通信号灯识别功能的 Connected Travel Assist 系统将作为选装配置提供。

在德国，ID. Tiguan 将提供 Trend、Life、Style 和 R-Line 配置。德国及其他一些欧洲国家的预订预计将于10月13日启动，起售价为42,695欧元。

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