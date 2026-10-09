Volkswagen оголосив електричний ID. Tiguan на заміну ID.4 — Motor1

Volkswagen оголосив про новий електричний кросовер ID. Tiguan, який на початку 2027 року вийде на ринок Німеччини та інших країн Європи й замінить ID.4 та європейську модель ID.5, повідомляє Motor1. Бензинові, дизельні та гібридні версії Tiguan продаватимуть паралельно з електричною моделлю.

Інший дизайн і фізичні кнопки

ID. Tiguan отримає традиційніший для SUV дизайн із вертикальнішими пропорціями, виразними лініями кузова та класичними зовнішніми дверними ручками. У салоні Volkswagen використає фізичні органи керування для основних функцій, зокрема кондиціонування. Фізичні кнопки також встановлять на багатофункціональному кермі, а підсвічений контролер на центральній консолі відповідатиме за гучність і перемикання аудіотреків або радіостанцій.

На передній панелі розмістять 10-дюймову цифрову панель приладів і центральний 15-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Для переднього пасажира вперше серед європейських Volkswagen як опцію запропонують окремий 12-дюймовий екран. Також буде режим Retro, який відтворюватиме синьо-червоне оформлення приладів Golf IV.

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Запас ходу до 600 кілометрів

Для Європи ID. Tiguan запропонують у трьох версіях: із батареєю ємністю 58 кВт·год, заднім приводом і потужністю 188 к. с.; із батареєю 77 кВт·год, заднім приводом і 281 к. с.; а також із батареєю 77 кВт·год, повним приводом і 295 к. с. Максимальний запас ходу за циклом WLTP становитиме до 600 кілометрів залежно від конфігурації.

Молодша версія зможе буксирувати причіп масою до 1 800 кілограмів, а модифікації з батареєю 77 кВт·год — до 2 000 кілограмів. Автомобіль матиме передній багажник об'ємом 32 літри та задній багажний відсік об'ємом до 534 літрів. Серед заявлених функцій — живлення зовнішніх пристроїв від тягової батареї через адаптер PowerSocket і стандартний режим керування однією педаллю. Систему Connected Travel Assist із розпізнаванням світлофорів запропонують як опцію.

У Німеччині ID. Tiguan буде доступний у комплектаціях Trend, Life, Style та R-Line. Попередні замовлення в Німеччині й низці інших європейських країн мають стартувати 13 жовтня, а початкова ціна становитиме 42 695 євро.

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