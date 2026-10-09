Volkswagen zapowiedział nowego elektrycznego crossovera ID. Tiguan, który na początku 2027 roku trafi na rynek Niemiec i innych krajów Europy oraz zastąpi ID.4 i europejski model ID.5, informuje Motor1. Benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe wersje Tiguana będą sprzedawane równolegle z modelem elektrycznym.

Inny design i fizyczne przyciski

ID. Tiguan otrzyma bardziej tradycyjny dla SUV-ów design, z bardziej pionowymi proporcjami, wyrazistymi liniami nadwozia i klasycznymi zewnętrznymi klamkami drzwi. We wnętrzu Volkswagen zastosuje fizyczne elementy sterowania najważniejszymi funkcjami, w tym klimatyzacją. Fizyczne przyciski znajdą się także na wielofunkcyjnej kierownicy, a podświetlany kontroler na konsoli środkowej będzie odpowiadał za głośność i przełączanie utworów audio lub stacji radiowych.

Na desce rozdzielczej znajdą się 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i centralny 15-calowy ekran systemu multimedialnego. Po raz pierwszy wśród europejskich Volkswagenów jako opcja będzie oferowany osobny 12-calowy ekran dla pasażera z przodu. Dostępny będzie także tryb Retro, odtwarzający niebiesko-czerwoną stylistykę wskaźników Golfa IV.

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Zasięg do 600 kilometrów

W Europie ID. Tiguan będzie oferowany w trzech wersjach: z baterią o pojemności 58 kWh, napędem na tylne koła i mocą 188 KM; z baterią 77 kWh, napędem na tylne koła i mocą 281 KM; a także z baterią 77 kWh, napędem na wszystkie koła i mocą 295 KM. Maksymalny zasięg w cyklu WLTP wyniesie do 600 kilometrów, zależnie od konfiguracji.

Podstawowa wersja będzie mogła holować przyczepę o masie do 1800 kilogramów, a odmiany z baterią 77 kWh — do 2000 kilogramów. Samochód będzie miał przedni bagażnik o pojemności 32 litrów oraz tylny przedział bagażowy o pojemności do 534 litrów. Wśród zapowiedzianych funkcji są zasilanie urządzeń zewnętrznych z baterii trakcyjnej przez adapter PowerSocket oraz standardowy tryb jazdy jednym pedałem. System Connected Travel Assist z rozpoznawaniem sygnalizacji świetlnej będzie oferowany jako opcja.

W Niemczech ID. Tiguan będzie dostępny w wersjach wyposażenia Trend, Life, Style i R-Line. Przedsprzedaż w Niemczech i kilku innych krajach Europy ma ruszyć 13 października, a cena początkowa wyniesie 42 695 euro.

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