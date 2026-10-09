Министр энергетики Польши установил новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать на автозаправочных станциях с субботы, 10 октября, по понедельник, 12 октября. Литр бензина А-95 будет стоить не более 6,97 злотого, бензина А-98 — до 7,85 злотого, а дизельного топлива — до 8,06 злотого, сообщает RMF24.

Цены вырастут на все виды топлива

Новые предельные цены выше установленных на пятницу. В тот день максимальная цена литра бензина А-95 составляла 6,90 злотого, бензина А-98 — 7,77 злотого, а дизельного топлива — 7,82 злотого.

Таким образом, лимит для бензина А-95 вырос на 7 грошей, для А-98 — на 8 грошей, а для дизеля — на 24 гроша за литр. Следующее сообщение о максимальных ценах на топливо должны опубликовать в понедельник; оно определит цены на вторник.

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Третий этап программы CPN

Объявление предельных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже» (CPN), призванного ограничить рост цен на АЗС и снизить расходы водителей на заправку. Механизм ввели после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

За несоблюдение установленных максимальных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых. Закон также открыл возможность временного снижения акциза и НДС на жидкое топливо. Согласно правительственным планам, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может достичь около 5 млрд злотых.

Новые правила предусматривают 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива. Он будет касаться сверхприбыли, полученной с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года производителями топлива и компаниями, имеющими лицензию на торговлю топливом из-за рубежа.

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