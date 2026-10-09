Minister energii Polski ustalił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach paliw od soboty 10 października do poniedziałku 12 października. Litr benzyny A-95 będzie kosztował nie więcej niż 6,97 zł, benzyny A-98 — do 7,85 zł, a oleju napędowego — do 8,06 zł, informuje RMF24.

Ceny wzrosną dla wszystkich rodzajów paliw

Nowe maksymalne ceny są wyższe od tych ustalonych na piątek. Tego dnia maksymalna cena litra benzyny A-95 wynosiła 6,90 zł, benzyny A-98 — 7,77 zł, a oleju napędowego — 7,82 zł.

Tym samym limit dla benzyny A-95 wzrósł o 7 groszy, dla A-98 — o 8 groszy, a dla diesla — o 24 grosze na litr. Kolejny komunikat dotyczący maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowany w poniedziałek; określi on ceny na wtorek.

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Trzeci etap programu CPN

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu „Ceny paliw niższe” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach paliw i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen grozi kara do 1 mln zł. Ustawa otworzyła również możliwość tymczasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Zgodnie z planami rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może sięgnąć około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw płynnych. Będzie on dotyczył nadzwyczajnych zysków uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw i firmy posiadające licencję na handel paliwem z zagranicy.

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