Geely wejdzie na rynek kanadyjski w 2027 roku — Motor1

Chiński producent samochodów Geely ogłosił wejście na rynek kanadyjski w 2027 roku. Firma utworzyła już kanadyjski oddział i rozpoczęła przygotowania lokalnej sieci sprzedaży oraz serwisowania samochodów, informuje Motor1.

Sieć dealerska i serwisowa

Geely Auto Canada poszukuje partnerów handlowych i serwisowych w różnych częściach kraju. Producent planuje współpracę z doświadczonymi lokalnymi partnerami, którzy będą mogli wspierać klientów przez cały okres posiadania samochodu.

Dyrektor zarządzający Geely Auto Canada Brian Wu oświadczył, że wejście na rynek kanadyjski jest ważnym etapem międzynarodowego rozwoju marki. Jak powiedział, firma liczy na połączenie swoich możliwości technologicznych i inżynieryjnych z lokalnymi partnerstwami oraz wsparciem nabywców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Modeli jeszcze nie nazwano

Firma nie poinformowała jeszcze, jakie dokładnie samochody będzie sprzedawać w Kanadzie. Geely planuje wybrać kilka modeli ze swojego globalnego portfolio, jednak ceny, parametry techniczne i lokalizacje otwarcia pierwszych salonów dealerskich nie zostały jeszcze ujawnione. Szczegóły dotyczące gamy modelowej, sieci detalicznej i rozpoczęcia działalności mają zostać ogłoszone przed pojawieniem się pierwszych samochodów w 2027 roku.

Geely zaznaczyło, że kanadyjska działalność będzie opierać się na technologiach w dziedzinie elektryfikacji, bezpieczeństwa pojazdów, inteligentnych funkcji i nowoczesnej produkcji. W 2025 roku grupa Geely sprzedała na świecie ponad 3,02 mln samochodów, w tym prawie 1,69 mln pojazdów zelektryfikowanych. Według stanu na wrzesień 2026 roku sprzedaż grupy przekroczyła 2,23 mln samochodów.

Czytaj nas na