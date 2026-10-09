JAS Motorsport przygotowała do produkcji restomod Hondy NSX o nazwie Tensei i planuje stworzyć 35 takich samochodów. Każdy egzemplarz będzie budowany na bazie NSX-a dawcy dostarczonego przez klienta. Pierwszy publiczny pokaz Tensei zaplanowano na salon samochodowy w Paryżu w 2026 roku, donosi Motor1.

Honda nie uczestniczy bezpośrednio w projekcie. Za nowe ujęcie modelu odpowiada JAS Motorsport, a karbonowe nadwozie samochodu opracowała Pininfarina.

Przerobiony V6 i manualna skrzynia biegów

W Tensei zachowano bazowy blok silnika Honda C30A, jednak jego wewnętrzne komponenty przerobiła brytyjska firma Judd Power. Zmieniła ona konstrukcję wału korbowego, zastosowała aluminiowe głowice cylindrów i tytanowe zawory. System zmiennych faz rozrządu Honda VTEC zastąpiono mechanizmem o stałych fazach.

Wolnossący silnik V6 o pojemności 3,5 litra rozwija 414 KM przy 8300 obr./min oraz 414 Nm momentu obrotowego przy 5500 obr./min. Maksymalna prędkość obrotowa silnika wynosi 8500 obr./min. Moc trafia wyłącznie na tylne koła przez sześciobiegową manualną skrzynię biegów, karbonowe dwutarczowe sprzęgło oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen.

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Karbonowe nadwozie i cena

Pininfarina zastępuje oryginalne aluminiowe panele nadwozia NSX elementami z wysokowytrzymałego włókna węglowego. Samochód otrzyma także płaską podłogę i aktywny tylny dyfuzor, których nie miała Honda NSX pierwszej generacji. Deklarowana masa sucha Tensei wynosi 1250 kg.

Restomod zostanie wyposażony w hamulce Brembo z sześciotłoczkowymi przednimi i czterotłoczkowymi tylnymi zaciskami. Zawieszenie wykorzystuje amortyzatory KW z systemem Dynamic Damping Control, który umożliwia elektroniczną zmianę jego charakterystyki.

Cena wyjściowa JAS Tensei wynosi 880 tys. euro, bez kosztu samochodu dawcy, podatków i indywidualnych modyfikacji.

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