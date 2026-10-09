JAS Motorsport已准备投产名为Tensei的Honda NSX复古改装车，并计划打造35辆。每一辆都将以客户提供的NSX捐赠车为基础打造。Tensei的首次公开亮相计划在2026年巴黎车展举行，Motor1报道。

Honda并未直接参与该项目。JAS Motorsport负责重新诠释这款车型，而该车的碳纤维车身由Pininfarina开发。

重新打造的V6发动机和手动变速箱

Tensei保留了Honda C30A发动机的基础缸体，但其内部部件由英国公司Judd Power重新设计。该公司改变了曲轴设计，安装了合金气缸盖和钛制气门。Honda VTEC可变气门正时系统被固定正时机构取代。

这台自然吸气3.5升V6发动机在8300转/分时可输出414马力，在5500转/分时可输出414牛·米扭矩。发动机最高转速为8500转/分。动力仅通过六速手动变速箱、碳纤维双片离合器和Torsen限滑差速器传递至后轮。

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碳纤维车身和价格

Pininfarina以高模量碳纤维部件替换NSX原有的铝制车身面板。该车还将配备平整底盘和主动式后扩散器，而第一代Honda NSX并不具备这些配置。Tensei公布的干重为1250公斤。

这款复古改装车将配备Brembo制动系统，前部为六活塞卡钳，后部为四活塞卡钳。悬架采用配备Dynamic Damping Control系统的KW减振器，该系统可通过电子方式改变其特性。

JAS Tensei的起售价为88万欧元，不包括捐赠车、税费和个性化改装的费用。

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