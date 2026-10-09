日产宣布，将把在中国生产的中型插电式混合动力皮卡 Frontier Pro 推向国际市场，其中包括墨西哥和澳大利亚。在中国，这款车型也被称为 Navara Pro。据InsideEVs报道，该车已在中国市场销售，但该公司尚未披露面向其他国家的版本参数。

中国版的参数

Frontier Pro 由郑州日产设计，后者是日产与中国东风的合资企业。中国版皮卡配备1.5升涡轮增压发动机和安装在传动系统中的电动机。该动力系统的功率为402马力。

电动机由容量为33千瓦时的电池供电。日产没有说明出口车辆的技术参数是否会与在中国销售的版本有所不同。

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中国作为出口基地

Frontier Pro 进军中国以外市场，是国际汽车制造商向其他市场供应中国制造汽车这一趋势的一部分。日产称，中国正成为该公司日益重要的创新和出口中心。

日产此前还表示，计划将电动轿车N7推向中国以外市场。InsideEVs指出，以熟悉的国际品牌销售的中国制造车型已出现在其他细分市场：在墨西哥，雪佛兰产品线的一部分是换标的五菱汽车；而在中国生产的马自达和丰田电动车型正进入欧洲和亚洲市场。

面向海外市场的皮卡

由于相关规定使其在中国城市中的日常使用更加困难，皮卡并非中国最受欢迎的汽车类型之一。同时，Frontier Pro 是同样在海外市场推出的插电式混合动力皮卡之一，另外还有奇瑞 Stockman 和比亚迪 Shark。

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