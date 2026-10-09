Nissan виведе з Китаю PHEV-пікап до Мексики й Австралії — InsideEVs

Nissan оголосив про вихід середньорозмірного плагін-гібридного пікапа Frontier Pro, виробленого в Китаї, на міжнародні ринки, зокрема Мексики та Австралії. У Китаї ця модель також має назву Navara Pro. Як повідомляє InsideEVs, автомобіль уже продають на китайському ринку, а параметри версій для інших країн компанія поки не розкрила.

Характеристики китайської версії

Frontier Pro спроєктувала Zhengzhou Nissan — спільне підприємство Nissan і китайської Dongfeng. Китайська версія пікапа оснащена 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором, установленим у трансмісії. Потужність силової установки становить 402 к. с.

Електродвигун живиться від батареї ємністю 33 кВт·год. Nissan не уточнила, чи відрізнятимуться технічні характеристики автомобілів, призначених для експорту, від версії, яка продається в Китаї.

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Китай як експортна база

Вихід Frontier Pro за межі Китаю є частиною тенденції, за якої міжнародні автовиробники постачають на інші ринки автомобілі китайського виробництва. Nissan назвала Китай дедалі важливішим для компанії центром інновацій та експорту.

Раніше Nissan також заявляла про намір вивести за межі Китаю електричний седан N7. InsideEVs зазначає, що моделі китайського виробництва під звичними міжнародними брендами вже представлені й в інших сегментах: у Мексиці частину лінійки Chevrolet становлять перейменовані автомобілі Wuling, а електричні моделі Mazda та Toyota, вироблені в Китаї, виходять на ринки Європи й Азії.

Пікапи для зовнішніх ринків

Пікапи не належать до найпопулярніших автомобілів у Китаї через правила, які ускладнюють їхнє повсякденне використання в китайських містах. Водночас Frontier Pro є одним із плагін-гібридних пікапів, представлених також на закордонних ринках, поряд із Chery Stockman та BYD Shark.

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