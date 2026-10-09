Nissan ogłosił wprowadzenie na rynki międzynarodowe średniej wielkości hybrydowego pickupa plug-in Frontier Pro, produkowanego w Chinach, w tym do Meksyku i Australii. W Chinach model ten nosi również nazwę Navara Pro. Jak informuje InsideEVs, samochód jest już sprzedawany na rynku chińskim, a firma nie ujawniła jeszcze parametrów wersji przeznaczonych dla innych krajów.

Specyfikacja chińskiej wersji

Frontier Pro został zaprojektowany przez Zhengzhou Nissan, wspólne przedsiębiorstwo Nissana i chińskiego Dongfeng. Chińska wersja pickupa jest wyposażona w 1,5-litrowy silnik turbo oraz silnik elektryczny zamontowany w układzie przeniesienia napędu. Moc układu napędowego wynosi 402 KM.

Silnik elektryczny jest zasilany baterią o pojemności 33 kWh. Nissan nie sprecyzował, czy parametry techniczne samochodów przeznaczonych na eksport będą różnić się od wersji sprzedawanej w Chinach.

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Chiny jako baza eksportowa

Wprowadzenie Frontier Pro poza Chiny jest częścią tendencji, w ramach której międzynarodowi producenci samochodów dostarczają na inne rynki pojazdy produkowane w Chinach. Nissan określił Chiny jako coraz ważniejsze dla firmy centrum innowacji i eksportu.

Wcześniej Nissan zapowiadał również zamiar wprowadzenia poza Chiny elektrycznego sedana N7. InsideEVs zauważa, że modele produkowane w Chinach pod znanymi międzynarodowymi markami są już obecne także w innych segmentach: w Meksyku część gamy Chevrolet stanowią przemianowane samochody Wuling, a elektryczne modele Mazdy i Toyoty produkowane w Chinach trafiają na rynki Europy i Azji.

Pickupy na rynki zagraniczne

Pickupy nie należą do najpopularniejszych samochodów w Chinach z powodu przepisów utrudniających ich codzienne użytkowanie w chińskich miastach. Jednocześnie Frontier Pro jest jednym z hybrydowych pickupów plug-in oferowanych także na rynkach zagranicznych, obok Chery Stockman i BYD Shark.

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