Nissan объявила о выводе на международные рынки среднеразмерного подключаемого гибридного пикапа Frontier Pro, произведенного в Китае, в частности в Мексику и Австралию. В Китае эта модель также называется Navara Pro. Как сообщает InsideEVs, автомобиль уже продается на китайском рынке, а параметры версий для других стран компания пока не раскрыла.

Характеристики китайской версии

Frontier Pro разработало Zhengzhou Nissan — совместное предприятие Nissan и китайской Dongfeng. Китайская версия пикапа оснащена 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором, установленным в трансмиссии. Мощность силовой установки составляет 402 л. с.

Электродвигатель питается от батареи емкостью 33 кВт·ч. Nissan не уточнила, будут ли технические характеристики автомобилей, предназначенных для экспорта, отличаться от версии, продаваемой в Китае.

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Китай как экспортная база

Выход Frontier Pro за пределы Китая является частью тенденции, при которой международные автопроизводители поставляют на другие рынки автомобили китайского производства. Nissan назвала Китай все более важным для компании центром инноваций и экспорта.

Ранее Nissan также заявляла о намерении вывести за пределы Китая электрический седан N7. InsideEVs отмечает, что модели китайского производства под привычными международными брендами уже представлены и в других сегментах: в Мексике часть линейки Chevrolet составляют переименованные автомобили Wuling, а электрические модели Mazda и Toyota, произведенные в Китае, выходят на рынки Европы и Азии.

Пикапы для внешних рынков

Пикапы не относятся к наиболее популярным автомобилям в Китае из-за правил, усложняющих их повседневное использование в китайских городах. В то же время Frontier Pro является одним из подключаемых гибридных пикапов, представленных также на зарубежных рынках, наряду с Chery Stockman и BYD Shark.

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