BYD展示配备35.4英寸和30英寸屏幕的Tang——Electrek

BYD首次在中国展示了第三代Tang五座纯电动跨界车的内饰。Electrek报道称，该车型预计将于今年晚些时候上市，作为全尺寸Great Tang的较小替代车型；后者在中国也被称为Da Tang。

两块大型显示屏

据该媒体报道，内饰设计参考了科幻飞行器的控制台。前部配备一块35.4英寸集成显示屏和一块30英寸全景屏幕，后者几乎横贯整个仪表板宽度。

这款跨界车将提供两种内饰颜色：Dune Beige和Amber Brown。第二排将配备带“零重力”模式的行政座椅，第二排乘客的腿部空间将超过1000毫米。

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电池和续航里程

第三代Tang于8月在成都车展首发。该车将搭载Blade Batteries 2.0电池和Flash Charging技术：BYD称，电池可在五分钟内从10%充至70%。

该车型还将配备带双腔空气悬架的DiSus-A车身控制系统，以及God’s Eye B驾驶辅助系统。该车长5045毫米、宽1980毫米、高1760毫米，轴距为2950毫米。

Tang将提供容量为88.682千瓦时和105.792千瓦时的电池。根据版本不同，其CLTC工况下的宣称续航里程将为730公里、830公里或850公里。该公司尚未公布这款新车的价格。

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