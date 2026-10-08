McLaren将于2027年停止生产750S——Motor1

McLaren将于2027年停止生产750S超级跑车，并且已经开始接受该车型的最后订单。Motor1报道。750S停产将标志着V8超级跑车产品线的终结，该产品线的历史始于2017年推出的McLaren 720S。

750S规格

McLaren 750S于2023年首次亮相，是720S更注重驾驶者体验的进化版本。在研发过程中，制造商与前代车型相比更改或更新了约30%的车辆部件。

这款超级跑车搭载一台4.0升双涡轮增压V8发动机，功率为740马力。其宣称的干重为2815磅。McLaren还调整了悬架设定、空气动力学和变速箱标定，并使内饰更加以驾驶者为中心。

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产品线的继任者

该产品线还推出了赛道取向的McLaren 765LT以及近期亮相的788HS。McLaren首席商务官Henrik Wilhelmsmeyer表示，750S体现了该品牌超级跑车的关键特质，包括高性能、驾驶者参与感、技术创新、鲜明设计以及广泛的个性化定制选择。

750S停产正值McLaren发生变化之际。该公司最近推出了新标志，并准备扩展车型阵容。Motor1还指出，媒体曾报道称混合动力Artura的生命周期可能即将结束。

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