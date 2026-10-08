特斯拉数月来一直要求荷兰车辆监管机构RDW缩减对全自动驾驶（监督版，Full Self-Driving (Supervised)）系统的审查范围，其中包括对36.5万欧元账单提出异议。Electrek报道称，此事援引了路透社的一项调查；该调查基于特斯拉与七个欧洲国家监管机构之间数百页的通信记录。

2024年11月，一名特斯拉员工告知RDW，在当月底前启动车辆测试对公司管理层至关重要。2025年4月，特斯拉称监管机构针对五个月工作的账单过高，并表示在获得项目中每名RDW员工工作时数的记录前将暂缓付款。该公司还反对五名RDW员工前往Giga Berlin工厂的差旅费用。

测试条件

在特斯拉就账单提出投诉一周后，一名RDW员工建议该公司说明监管机构未来可如何调整或减少所需工作量。通信记录还显示，特斯拉坚持使用自己的测试报告，而非让RDW检查员在场。监管机构提议对测试进行部分远程监督。

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特斯拉还反对就通过网络进行的软件更新举行会议。RDW代表回应称，监管机构不希望过度深入技术细节，也不质疑此类更新的质量和流程。此外，特斯拉要求提前告知其车辆的具体测试，并提供安全驾驶员的姓名。RDW同意了这些条件。

批准与安全评估

RDW随后批准了该系统，目前正请求欧盟在集团层面予以批准。已有八个欧盟国家允许使用FSD：荷兰、立陶宛、丹麦、比利时、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、捷克和克罗地亚。欧盟层面的投票预计不会早于12月举行。获得批准需要欧盟27个成员国中的15个支持，且这些国家代表欧盟至少65%的人口。

RDW向路透社表示，与制造商的互动不会影响评估的独立性和严谨性。与此同时，该监管机构以特斯拉的商业机密为由，未公布其自身的FSD测试数据。为路透社分析特斯拉欧洲研究方法的七名道路安全研究人员指出，样本量较小，并使用了间接指标，包括急刹车、急转弯、鸣笛和使用转向灯。按他们的评估，这些数据无法证明FSD能够防止道路事故或死亡。

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