Tesla в течение нескольких месяцев просила нидерландский регулятор транспортных средств RDW сократить объем проверки системы Full Self-Driving (Supervised), в частности оспаривала счет на 365 тыс. евро. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на расследование Reuters, основанное на сотнях страниц переписки Tesla с регуляторами семи европейских стран.

В ноябре 2024 года сотрудник Tesla сообщил RDW, что начало испытаний автомобилей до конца месяца было критически важным для руководства компании. В апреле 2025 года Tesla назвала счет регулятора за пять месяцев работы слишком высоким и заявила, что удержит оплату до получения почасового учета работы каждого сотрудника RDW, задействованного в проекте. Компания также возражала против расходов на поездку пяти сотрудников RDW на завод Giga Berlin.

Условия проведения тестов

Через неделю после жалобы Tesla на счет сотрудник RDW предложил компании сообщить, каким образом регулятор может скорректировать или уменьшить необходимые усилия в дальнейшем. Из переписки также следует, что Tesla настаивала на использовании собственных отчетов об испытаниях вместо присутствия инспектора RDW. Регулятор предложил частично контролировать тестирование дистанционно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Tesla также возражала против встречи по поводу обновлений программного обеспечения через сеть. Представитель RDW в ответ заявил, что регулятор не хотел слишком углубляться в технические детали и не ставил под сомнение качество и процесс таких обновлений. Кроме того, Tesla требовала заранее уведомлять о конкретных испытаниях ее автомобилей и называть водителей безопасности. RDW согласился на эти условия.

Одобрение и оценка безопасности

Позднее RDW одобрил систему и сейчас обращается к Европейскому союзу с просьбой одобрить ее на уровне блока. Восемь стран ЕС уже разрешили использование FSD: Нидерланды, Литва, Дания, Бельгия, Эстония, Словения, Чехия и Хорватия. Голосование на уровне ЕС ожидается не ранее декабря. Для одобрения необходима поддержка 15 из 27 государств ЕС, представляющих не менее 65% населения Союза.

RDW заявил Reuters, что взаимодействие с производителями не влияет на независимость и тщательность оценки. В то же время регулятор не публикует собственные данные испытаний FSD, ссылаясь на коммерческую тайну Tesla. Семь исследователей безопасности дорожного движения, проанализировавших для Reuters методологию европейского исследования Tesla, указали на малый объем выборки и использование косвенных показателей, в частности резкого торможения, резких поворотов, звуковых сигналов и использования указателей поворота. По их оценкам, эти данные не доказывают, что FSD предотвращает аварии или смерти на дорогах.

Читай нас в