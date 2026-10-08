Tesla przez kilka miesięcy prosiła holenderski regulator pojazdów RDW o zmniejszenie zakresu kontroli systemu Full Self-Driving (Supervised), w tym kwestionowała rachunek na 365 tys. euro. Informuje o tym Electrek, powołując się na śledztwo Reutersa oparte na setkach stron korespondencji Tesli z regulatorami siedmiu krajów europejskich.

W listopadzie 2024 roku pracownik Tesli poinformował RDW, że rozpoczęcie testów pojazdów do końca miesiąca było krytycznie ważne dla kierownictwa firmy. W kwietniu 2025 roku Tesla uznała rachunek regulatora za pięć miesięcy pracy za zbyt wysoki i oświadczyła, że wstrzyma płatność do czasu otrzymania godzinowego rozliczenia pracy każdego pracownika RDW zaangażowanego w projekt. Firma sprzeciwiała się także kosztom podróży pięciu pracowników RDW do fabryki Giga Berlin.

Warunki prowadzenia testów

Tydzień po skardze Tesli na rachunek pracownik RDW zaproponował, aby firma wskazała, w jaki sposób regulator mógłby w przyszłości dostosować lub ograniczyć wymagany nakład pracy. Z korespondencji wynika również, że Tesla nalegała na wykorzystywanie własnych raportów z testów zamiast obecności inspektora RDW. Regulator zaproponował częściowe zdalne monitorowanie testów.

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Tesla sprzeciwiała się również spotkaniu dotyczącym aktualizacji oprogramowania przez sieć. Przedstawiciel RDW odpowiedział, że regulator nie chciał zbyt głęboko wchodzić w szczegóły techniczne i nie kwestionował jakości ani procesu takich aktualizacji. Ponadto Tesla żądała wcześniejszego informowania o konkretnych testach jej pojazdów oraz podawania nazwisk kierowców bezpieczeństwa. RDW zgodził się na te warunki.

Zatwierdzenie i ocena bezpieczeństwa

RDW później zatwierdził system i obecnie zwraca się do Unii Europejskiej o jego zatwierdzenie na poziomie całego bloku. Osiem państw UE już zezwoliło na używanie FSD: Holandia, Litwa, Dania, Belgia, Estonia, Słowenia, Czechy i Chorwacja. Głosowanie na szczeblu UE jest oczekiwane nie wcześniej niż w grudniu. Do zatwierdzenia potrzebne jest poparcie 15 z 27 państw UE, reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii.

RDW oświadczył Reutersowi, że kontakty z producentami nie wpływają na niezależność i dokładność oceny. Jednocześnie regulator nie publikuje własnych danych z testów FSD, powołując się na tajemnicę handlową Tesli. Siedmiu badaczy bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy przeanalizowali dla Reutersa metodologię europejskiego badania Tesli, wskazało na małą wielkość próby i stosowanie pośrednich wskaźników, w tym gwałtownego hamowania, ostrych skrętów, używania klaksonu i kierunkowskazów. Według ich oceny dane te nie dowodzą, że FSD zapobiega wypadkom lub zgonom na drogach.

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