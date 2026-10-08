福特因大灯中的LED芯片受到污染，召回41,748辆汽车。该问题可能导致部分照明功能性能下降或停止工作。此次召回涉及2025至2027款Ford Expedition SUV，以及2026款F-250、F-350、F-450和F-550 Super Duty皮卡。

哪些大灯功能可能无法正常工作

据Motor1报道，此次召回的原因是大灯总成中的LED芯片受到污染。故障可能导致日间行车灯、示宽灯、近光灯或远光灯变暗或无法工作。这可能会降低夜间及恶劣天气条件下的能见度。

福特在仪表盘上设置了指示灯，用于警告近光灯或远光灯性能下降。该公司记录了6起与该问题相关的保修申诉和6份使用报告。目前尚未收到与该故障有关的事故或伤害报告。

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大灯检查和更换

福特估计，约1%的召回车辆可能装有缺陷零件。同时，经销商将在此次召回中检查所有车辆的大灯。如果检查时发现故障，大灯将被免费更换。

福特计划在2026年10月底前通知经销商有关此次召回的信息。计划于2026年11月向车主寄送信件，具体日期取决于车型系列。在该召回以编号26V606出现在NHTSA系统后，可通过VIN查询车辆状态。

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