Ford wycofuje 41 748 pojazdów z powodu zanieczyszczonego chipa LED w reflektorach, który może pogorszyć lub uniemożliwić działanie niektórych funkcji oświetlenia. Kampania dotyczy SUV-ów Ford Expedition z roczników modelowych 2025–2027 oraz pickupów F-250, F-350, F-450 i F-550 Super Duty z roku modelowego 2026.

Które funkcje reflektorów mogą nie działać

Jak podaje Motor1, przyczyną wycofania był zanieczyszczony chip LED w zespole reflektora. Z powodu usterki mogą przygasać lub nie działać światła do jazdy dziennej, światła pozycyjne, światła mijania lub drogowe. Może to pogorszyć widoczność nocą i w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Ford przewidział wskaźnik na zestawie wskaźników, który ostrzega o obniżonej skuteczności świateł mijania lub drogowych. Firma odnotowała sześć zgłoszeń gwarancyjnych i sześć raportów eksploatacyjnych związanych z problemem. Nie zgłoszono wypadków ani obrażeń związanych z tą usterką.

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Kontrola i wymiana reflektorów

Według szacunków Forda wadliwa część może występować w około 1% pojazdów objętych wycofaniem. Jednocześnie dealerzy sprawdzą reflektory we wszystkich samochodach w ramach kampanii. Jeśli podczas kontroli zostanie wykryta usterka, reflektor zostanie wymieniony bezpłatnie.

Ford planuje poinformować dealerów o kampanii do końca października 2026 roku. Listy do właścicieli mają zostać wysłane w listopadzie 2026 roku, a konkretne daty zależą od linii modelowej. Status pojazdu będzie można sprawdzić po numerze VIN za pośrednictwem NHTSA po pojawieniu się kampanii pod numerem 26V606.

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