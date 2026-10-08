Volkswagen wycofuje w Stanach Zjednoczonych 22 524 elektryczne SUV-y ID.4 z lat modelowych 2023–2026 z powodu możliwego ryzyka pożaru baterii trakcyjnej. Do czasu znalezienia sposobu usunięcia problemu firma zaleca właścicielom, aby nie ładowali samochodów powyżej 80% pojemności akumulatora.

Ryzyko podczas ładowania

Jak informuje Electrek, Volkswagen poinformował amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 6 października o zamiarze przeprowadzenia kampanii wycofania. Firma zaznaczyła, że pierwotna przyczyna problemu nie została jeszcze ustalona.

Według Volkswagena ładowanie baterii wysokonapięciowej powyżej 80% w niektórych pojazdach objętych wycofaniem może spowodować rozprzestrzenianie się zjawiska termicznego w akumulatorze, czyli pożar wewnątrz baterii. Kampanię ogłoszono po kolejnym badaniu terenowym w ramach kontroli pojazdów, które nie były objęte wcześniejszymi kampaniami wycofania dotyczącymi baterii.

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Rozwiązanie jest nadal opracowywane

Komitet Bezpieczeństwa Produktów Volkswagen Group zwrócił się do dostawcy ogniw bateryjnych SK Battery America o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące produkcji oraz możliwej daty, po której problem został usunięty. W Stanach Zjednoczonych Volkswagen otrzymał 22 zgłoszenia w okresie od 18 stycznia 2024 roku do 7 sierpnia 2026 roku.

Firma nadal pracuje nad rozwiązaniem. Volkswagen planuje wysłać właścicielom listy z powiadomieniem o ryzyku 27 listopada 2026 roku, a po pojawieniu się sposobu naprawy prześle dodatkowe powiadomienia. Numer kampanii wycofania Volkswagena to 93EX, a numer kampanii NHTSA to 26V630.

Wcześniej w tym roku Volkswagen wycofał już niemal 100 tys. samochodów elektrycznych na świecie z powodu potencjalnych problemów z bateriami, w tym około 44 tys. ID.4 w Stanach Zjednoczonych.

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