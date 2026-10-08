Volkswagen отзывает в США 22 524 электрических внедорожника ID.4 2023–2026 модельных годов из-за возможного риска возгорания тяговой батареи. До появления способа устранения проблемы компания рекомендует владельцам не заряжать автомобили более чем до 80% емкости аккумулятора.

Риск во время зарядки

Как сообщает Electrek, Volkswagen 6 октября проинформировал Национальное управление безопасности дорожного движения США о намерении провести отзывную кампанию. В компании отметили, что первопричина проблемы еще не установлена.

По данным Volkswagen, зарядка высоковольтной батареи более чем до 80% в некоторых автомобилях из отзывной партии может вызвать тепловое распространение в аккумуляторе, то есть пожар внутри батареи. Кампанию объявили после очередного полевого исследования в рамках проверки автомобилей, не входивших в предыдущие отзывные кампании по батареям.

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Решение еще разрабатывается

Комитет Volkswagen Group по безопасности продукции попросил поставщика аккумуляторных элементов SK Battery America предоставить дополнительные разъяснения относительно производства и возможной даты, после которой проблема была устранена. В США Volkswagen получил 22 обращения в период с 18 января 2024 года по 7 августа 2026 года.

Компания продолжает работать над решением. Volkswagen планирует разослать владельцам письма с уведомлением о рисках 27 ноября 2026 года, а после появления способа ремонта направит дополнительные уведомления. Номер отзывной кампании Volkswagen — 93EX, номер кампании NHTSA — 26V630.

Ранее в этом году Volkswagen уже отозвал почти 100 тысяч электромобилей в мире из-за потенциальных проблем с батареями, в том числе около 44 тысяч ID.4 в США.

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