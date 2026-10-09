BYD открыла предзаказ на новый Seagull в Китае — Electrek

BYD открыла в Китае предзаказ без объявления цены на второе поколение электрического хетчбека Seagull. Для модели доступны шесть цветов кузова, сообщает Electrek. Компания планирует вывести новинку на рынок до конца 2026 года под названием Great Seagull.

Более крупный кузов и более мощный мотор

Согласно данным регистрационной заявки Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новый Seagull будет иметь 4205 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Колесная база автомобиля составит 2650 мм.

По сравнению с нынешним Seagull длина модели увеличится на 425 мм, а колесная база — на 150 мм. Новинка получит задний электромотор мощностью 95 кВт, или 127 л. с. В текущем Seagull установлен передний электромотор мощностью 55 кВт, или 75 л. с.

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Обновления салона и систем помощи водителю

BYD заявила, что второе поколение модели получит атмосферную подсветку, передние сиденья с функцией массажа, больше пространства для ног пассажиров заднего ряда и переработанную центральную консоль с дополнительными местами для хранения вещей. Также в салоне предусмотрены более крупный центральный дисплей мультимедийной системы, двухспицевое рулевое колесо и физические кнопки под экраном и на руле.

На показанных изображениях интерьера отсутствует традиционная приборная панель за рулем: информация будет отображаться на центральном экране. На крыше модели установлен LiDAR, поэтому ожидается, что Seagull получит усовершенствованную систему помощи водителю God’s Eye B. После запуска в Китае BYD, по данным издания, может представить более крупную версию модели за рубежом как вариант Dolphin Surf или Dolphin Mini.

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