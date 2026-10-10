Китайская компания Nio выполнила 1 192 221 замену батарей для клиентов на 4 100 станциях в Китае с 1 по 7 октября. Как сообщает Electrek, этот показатель был зафиксирован во время празднования Национального дня КНР.

Средний дневной показатель вырос

Среднее дневное количество замен батарей в течение праздничной недели было почти на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эти данные приведены в отчете о зарядке и замене батарей за праздничный период.

За неделю для поездок на электромобилях использовали более 24,83 млн кВт·ч электроэнергии. Значительная часть спроса на услугу пришлась на путешественников, пользовавшихся автомагистралями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Замена батареи на станции

На станции замены батарей водитель заезжает в специальный бокс, где разряженную батарею заменяют полностью заряженной. По данным издания, процедура занимает от трех до пяти минут.

В один из дней праздничной недели услугой воспользовались около 175 тысяч пользователей. Ранее в этом году Nio также сообщала о рекордных суточных показателях замены батарей во время празднования китайского Нового года.

Читай нас в