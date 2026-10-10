Chińska firma Nio przeprowadziła 1 192 221 wymian baterii dla klientów na 4 100 stacjach w Chinach od 1 do 7 października. Jak informuje Electrek, wynik ten odnotowano podczas obchodów chińskiego Święta Narodowego.

Wzrosła średnia dzienna liczba wymian

Średnia dzienna liczba wymian baterii w tygodniu świątecznym była niemal o 22% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dane te przedstawiono w raporcie dotyczącym ładowania i wymiany baterii w okresie świątecznym.

W ciągu tygodnia na podróże pojazdami elektrycznymi wykorzystano ponad 24,83 mln kWh energii elektrycznej. Znaczna część popytu na tę usługę pochodziła od podróżnych korzystających z autostrad.

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Wymiana baterii na stacji

Na stacji wymiany baterii kierowca wjeżdża do specjalnego boksu, gdzie rozładowana bateria jest zastępowana w pełni naładowaną. Według publikacji procedura trwa od trzech do pięciu minut.

Jednego z dni tygodnia świątecznego z usługi skorzystało około 175 tys. użytkowników. Wcześniej w tym roku Nio informowało również o rekordowych dziennych wynikach wymiany baterii podczas obchodów chińskiego Nowego Roku.

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