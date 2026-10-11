Fiat представил концепт Multiplay в преддверии Парижского автосалона 2026 года — компактный автомобиль, сочетающий черты минивэна, SUV и пикапа. Длина модели составляет 4,45 метра, а ее главной особенностью стал подвижный задний модуль. Как сообщает Motor1, в семейной конфигурации салон имеет шесть мест и дополнительное модульное сиденье, а после трансформации автомобиль становится четырехместным пикапом с открытой грузовой платформой.

Подвижная задняя секция

Для изменения конфигурации задняя часть автомобиля перемещается по специальным направляющим. Fiat называет такую архитектуру Metamorfosi. Она должна позволить перевозить велосипеды, спортивное снаряжение и крупногабаритные вещи, не отказываясь полностью от пассажирского пространства.

В режиме пикапа задний спойлер поворачивается и становится встроенным креплением для двух велосипедов. Компания не раскрыла размеры грузовой платформы и ее грузоподъемность.

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Модульный салон

В Multiplay предусмотрено дополнительное модульное место Petsenger: оно может служить для детского кресла или домашнего животного, а также превращаться в небольшой столик или отсек для вещей. Часть подушки сиденья можно отсоединить и использовать как поводок, а в дверном кармане хранится складная миска для животного.

Переднее пассажирское сиденье Sunseat в припаркованном автомобиле поворачивается назад, а передняя панель выполняет роль спинки, образуя лежак под панорамной крышей. Среди других решений — дисплей, который скрывается после выключения автомобиля, и текстиль из одного материала, изготовленный по технологии бесшовного 3D-вязания.

Fiat не назвал данных о силовой установке, батарее или динамических характеристиках Multiplay. Компания отмечает, что концепт не является анонсом конкретной серийной модели, а служит площадкой для испытания идей для будущих автомобилей бренда.

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