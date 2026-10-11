Fiat zaprezentował koncept Multiplay przed salonem samochodowym w Paryżu w 2026 roku — kompaktowy pojazd łączący cechy minivana, SUV-a i pickupa. Model ma 4,45 metra długości, a jego główną cechą jest ruchomy tylny moduł. Jak informuje Motor1, w konfiguracji rodzinnej kabina ma sześć miejsc i dodatkowe modułowe siedzenie, a po transformacji samochód staje się czteromiejscowym pickupem z otwartą platformą ładunkową.

Ruchoma tylna sekcja

Aby zmienić konfigurację, tylna część samochodu przesuwa się po specjalnych prowadnicach. Fiat nazywa tę architekturę Metamorfosi. Ma ona umożliwić przewożenie rowerów, sprzętu sportowego i przedmiotów o dużych gabarytach bez całkowitej rezygnacji z przestrzeni pasażerskiej.

W trybie pickupa tylny spojler obraca się i staje się zintegrowanym mocowaniem dla dwóch rowerów. Firma nie ujawniła wymiarów platformy ładunkowej ani jej ładowności.

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Modułowe wnętrze

W Multiplay przewidziano dodatkowe modułowe miejsce Petsenger: może służyć dla fotelika dziecięcego lub zwierzęcia domowego, a także przekształcać się w niewielki stolik lub schowek. Część poduszki siedzenia można odłączyć i wykorzystać jako smycz, a w kieszeni drzwi przechowywana jest składana miska dla zwierzęcia.

Przedni fotel pasażera Sunseat w zaparkowanym samochodzie obraca się do tyłu, a deska rozdzielcza pełni funkcję oparcia, tworząc leżankę pod panoramicznym dachem. Wśród innych rozwiązań są wyświetlacz chowający się po wyłączeniu samochodu oraz tekstylia z jednego materiału wykonane w technologii bezszwowego dziania 3D.

Fiat nie podał danych dotyczących układu napędowego, akumulatora ani osiągów Multiplay. Firma zaznacza, że koncept nie jest zapowiedzią konkretnego modelu seryjnego, lecz służy jako platforma do testowania pomysłów dla przyszłych samochodów marki.

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