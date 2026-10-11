菲亚特在2026年巴黎车展前发布了Multiplay概念车——一款融合了小型厢式车、SUV和皮卡特点的紧凑型汽车。该车型长4.45米，其主要特点是可移动的后部模块。正如Motor1报道，在家庭配置下，车内设有六个座位和一个额外的模块化座椅；完成变形后，车辆将成为一辆配备开放式货厢的四座皮卡。

可移动后部区域

为改变配置，车辆后部通过专用导轨移动。菲亚特将这种架构称为Metamorfosi。它应能在不完全放弃乘员空间的情况下运输自行车、运动装备和大件物品。

在皮卡模式下，后扰流板旋转后会成为可固定两辆自行车的内置支架。该公司未公布货厢的尺寸及其载重能力。

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模块化座舱

Multiplay配备了额外的Petsenger模块化座位：它可用于放置儿童座椅或宠物，也可变成一张小桌子或储物格。部分座椅坐垫可以拆下并用作牵引绳，车门储物袋中还存放着一个可折叠的宠物碗。

在车辆停放时，Suns​​eat前排乘客座椅可向后旋转，仪表板则充当靠背，在全景车顶下形成一张躺椅。其他设计包括车辆关闭后会隐藏的显示屏，以及采用无缝3D针织技术制成的单一材质纺织品。

菲亚特没有公布Multiplay的动力总成、电池或动态性能数据。该公司表示，这一概念车并非某一具体量产车型的预告，而是用于测试品牌未来汽车创意的平台。

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