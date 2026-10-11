В Париже, Франция, Citroën представил концепт компактного электромобиля 2CV, переосмысливающий одну из самых известных французских моделей. Серийную версию планируют разместить в модельном ряду между компактным Ami и Citroën C3, сообщает Motor1.

Концепт длиной 3,7 метра — примерно на 10 сантиметров короче исторического 2CV. Целевая масса автомобиля составляет около 2 200 фунтов, или примерно 1 тысячу килограммов. В Citroën рассчитывают, что небольшой вес позволит использовать более компактную батарею для ежедневных поездок и снизить стоимость автомобиля и его эксплуатации.

Ретродизайн и ремонт

Модель получила округлый силуэт, крутое лобовое стекло, изогнутую крышу, выразительные крылья и отдельно расположенные круглые фары со светодиодной графикой. Широкие плоские кузовные панели, воздухозаборники под лобовым стеклом и бамперы, которые можно заменять отдельно, должны упростить производство и ремонт.

Citroën также сотрудничает с Michelin над цифровой системой контроля состояния шин. Она должна отслеживать их техническое состояние и постоянно адаптировать поведение автомобиля к дорожным и экологическим условиям.

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Салон с отсылками к 2CV

В салоне предусмотрены широкие сиденья с технологией Advanced Comfort, пассажирское кресло, которое может выдвигаться наружу, съемные корзины для вещей и дверные ручки в виде ремешков. Вместо традиционной передней панели водитель получает минималистичный блок управления с рулевым колесом, переключателями и дисплеем Citroën Smart Vision Display, который выводит важную информацию в поле зрения.

Автомобиль оснащен 8-дюймовым квадратным экраном с физическими элементами управления, складной тканевой крышей и съемным радио Radioën, которое может работать как портативная колонка. Среди ретродеталей — педали с изображением черепахи для тормоза и зайца для акселератора, а также карманы в дверях, рассчитанные на перевозку яиц.

Цена и сроки выпуска

Citroën заявляет, что серийный 2CV будут производить в Европе. Целевая стартовая цена модели составит около €15 тысяч. Выход автомобиля ожидается до 2028 года; его премьера может состояться на Парижском автосалоне в том году — через 80 лет после появления первого Citroën 2CV.

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