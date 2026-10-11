В сентябре бензиновые и дизельные автомобили укрепили свои позиции на рынке Украины

В сентябре 2026 года доля новых легковых автомобилей с традиционными двигателями в Украине выросла до 59,5 %. Об этой тенденции сообщила профильная ассоциация.

Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) в Telegram, передает Укринформ.

Отмечается, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями заняли 59,5% рынка новых легковых автомобилей, а в сентябре прошлого года этот показатель составлял 46,5%.

Наибольшей популярностью пользовались бензиновые модели, на их долю приходится 39,3% сентябрьских продаж новых автомобилей, в прошлом году этот показатель составлял 31,2%.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 20,3% до 31%.

Дизельные автомобили заняли 20,2%, против 15,3% в сентябре 2025 г.

В то же время доля электромобилей упала с 33% до 9,2%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, в сентябре пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидирующие позиции по сегментам заняли:

бензиновые автомобили – HYUNDAI Tucson;

гибридные – TOYOTA RAV-4;

дизельные – RENAULT Duster;

электромобили – BYD Sea Lion 06EV;

автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Источник: УкрАвтопром

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