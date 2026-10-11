В сентябре бензиновые и дизельные автомобили укрепили свои позиции на рынке Украины
В сентябре 2026 года доля новых легковых автомобилей с традиционными двигателями в Украине выросла до 59,5 %. Об этой тенденции сообщила профильная ассоциация.
Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) в Telegram, передает Укринформ.
Отмечается, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями заняли 59,5% рынка новых легковых автомобилей, а в сентябре прошлого года этот показатель составлял 46,5%.
Наибольшей популярностью пользовались бензиновые модели, на их долю приходится 39,3% сентябрьских продаж новых автомобилей, в прошлом году этот показатель составлял 31,2%.
Доля гибридных автомобилей увеличилась с 20,3% до 31%.
Дизельные автомобили заняли 20,2%, против 15,3% в сентябре 2025 г.
В то же время доля электромобилей упала с 33% до 9,2%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, в сентябре пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидирующие позиции по сегментам заняли:
- бензиновые автомобили – HYUNDAI Tucson;
- гибридные – TOYOTA RAV-4;
- дизельные – RENAULT Duster;
- электромобили – BYD Sea Lion 06EV;
- автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
Источник: УкрАвтопром
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