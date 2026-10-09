У Великій Британії всі комплектації семимісної пасажирської версії електричного мінівена Kia PV5 стали доступними для державної програми Electric Car Grant. Завдяки субсидії £1 500 стартова ціна моделі знизилася до £35 495 за версію Essential LR HP, повідомляє Electrek.

Субсидія для всіх комплектацій

Компанія Kia підтвердила, що грант у розмірі £1 500 поширюється на всі версії PV5 Passenger із сімома місцями. До цього субсидія була доступна для п’ятимісних модифікацій моделі.

Вартість комплектації Plus LR HP після застосування гранту становить £38 775, а Elite LR HP — £40 475. Ціни наведено у форматі OTR. Семимісний PV5 Passenger у Великій Британії пропонують лише з батареєю збільшеної ємності на 71,2 кВт·год.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запас ходу та заряджання

За циклом WLTP запас ходу Kia PV5 Passenger із семимісним салоном сягає 246 миль. Автомобіль підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 150 кВт: поповнення заряду батареї з 10% до 80% займає менш ніж 30 хвилин.

Семимісну версію Kia представила у червні, додавши третій ряд сидінь. Салон має схему компонування 2-2-3. PV5 також випускають у вантажній версії Cargo для комерційного використання та у пасажирському виконанні Passenger.

Замовити всі модифікації PV5, зокрема Cargo та Passenger, можна через центри Kia PBV у Великій Британії.

Читай нас у