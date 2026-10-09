W Wielkiej Brytanii wszystkie wersje wyposażenia siedmiomiejscowej pasażerskiej odmiany elektrycznego minivana Kia PV5 zostały objęte rządowym programem Electric Car Grant. Dzięki dopłacie w wysokości £1 500 cena początkowa modelu spadła do £35 495 za wersję Essential LR HP, podaje Electrek.

Dopłata dla wszystkich wersji

Kia potwierdziła, że dotacja w wysokości £1 500 obejmuje wszystkie siedmiomiejscowe wersje PV5 Passenger. Wcześniej dopłata była dostępna dla pięciomiejscowych odmian modelu.

Cena wersji Plus LR HP po zastosowaniu dotacji wynosi £38 775, a Elite LR HP — £40 475. Ceny podano w formule OTR. Siedmiomiejscowy PV5 Passenger w Wielkiej Brytanii jest oferowany wyłącznie z baterią o zwiększonej pojemności 71,2 kWh.

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Zasięg i ładowanie

Według cyklu WLTP zasięg Kia PV5 Passenger z siedmiomiejscowym wnętrzem sięga 246 mil. Samochód obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 150 kW: uzupełnienie poziomu naładowania baterii z 10% do 80% zajmuje mniej niż 30 minut.

Kia zaprezentowała siedmiomiejscową wersję w czerwcu, dodając trzeci rząd siedzeń. Wnętrze ma układ 2-2-3. PV5 jest także produkowany w użytkowej wersji Cargo do zastosowań komercyjnych oraz w odmianie pasażerskiej Passenger.

Wszystkie odmiany PV5, w tym Cargo i Passenger, można zamówić poprzez centra Kia PBV w Wielkiej Brytanii.

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